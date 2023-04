Denk mal zurück

Als der „Fall Gumbel“ Baden erschütterte: Die Kohlrübe als Kriegerdenkmal

Studenten-Krawalle in Heidelberg, erregte Debatten im Ständehaus in Karlsruhe: Der Statistiker Emil Julius Gumbel war Pazifist. Und eine Hassfigur in der rechten Szene der Weimarer Republik.