Haftbefehl: 22-Jähriger schubst Frau nach Diebstahl in Karlsruher Supermarkt

Nachdem ein 22-Jähriger eine Frau in einem Karlsruher Einkaufsmarkt ausgeraubt und dann geschubst hat, muss er in Haft. Ein Richter erließ am Samstag den Haftbefehl gegen den 22-Jährigen.

Ein 22-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Karlsruher Kaiserstraße einen Geldbeutel einer Frau geklaut. Nachdem die Frau den Diebstahl bemerkte versetze der Mann ihr einen Stoß, teilte die Staatsanwaltschaft und Polizei in Karlsruhe mit.

Nachdem er den Geldbeutel der Frau entwendet hatte, verstaute er diesen in seiner Einkaufstasche. Daraufhin hielt die Frau den 22-Jährigen an seiner Einkaufstasche fest. Dieser wollte sich losreißen und versetze ihr einen Stoß mit seinen Armen. Da die Frau dennoch nicht von ihm abließ gab er ihr den Geldbeutel zurück. Daraufhin flüchtete er.

Zeugen verfolgten jedoch den 22-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Richter erließ am Samstag ein Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls gegen den jungen Mann.