Am Fest beteiligen sich bis zu 40 Akteurinnen und Akteure von Vereinen und Institutionen, die sich mit Integration beschäftigen. Wie in vorherigen Jahren gibt es an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt wieder Essen, Kostüme, traditionelle Tänze und Musik. So wird die Band Äl Jawala mit ihren typischen Balkan-Dance-Rhythmen schon am Nachmittag die Stimmung ordentlich anheizen. Zudem gibt es bei Mondo Kunstausstellungen.

Es ist also für alle Altersgruppen etwas dabei. „Nehmen Sie die Einladung an, und tauchen Sie ein in die bunte Karlsruher Stadtgesellschaft“, rät Eva Geerken, Geschäftsführerin des ibz.