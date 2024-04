Neue Aktion

„Karlsruhe Girls Walking and Talking“: Frauen können bei Spaziergang durch Karlsruhe Freundschaften schließen

In einer neuen Stadt Kontakte zu knüpfen, ist manchmal gar nicht so einfach. Die Aktion „Karlsruhe Girls Walking and Talking“ möchte das ändern. Sie organisiert Spaziergänge speziell für Frauen.