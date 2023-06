Denk mal zurück

Kurze Hosen für Frauen - da war in Karlsruhe und Bühlertal einst nicht nur der Sommer heiß

Schick oder schamlos? Weil es sich in Shorts auf die Straße wagt, geht in den 1950er Jahren über ein kleines Mädchen in Bühlertal ein Donnerwetter nieder. Und auch im großen Karlsruhe sind kurze Hosen höchst umstritten.