Ein 41 Jahre alter Mann hat am Samstagabend auf dem Gelände des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe auf Bundespolizisten geschossen. Anschließend verletzte er zwei Beamte.

Am Samstagabend hat ein 41 Jahre alter Mann auf dem Gelände des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe mit einem CO 2- Gewehr auf Bundespolizisten geschossen. Bei seiner Festnahme verletzte er zwei Beamte, wie Staatsanwaltschaft, Polizeipräsidium und Bundespolizeiinspektion Karlsruhe am Sonntag mitteilten.

Demnach beobachteten mehrere Passanten den 41-Jährigen zuvor dabei, wie er im Schlossgarten mit einem waffenähnlichen Gegenstand umherlief und aus dem Gebüsch sprang.

Gegen 19 Uhr rannte der Tatverdächtige, von dessen Umtrieben die Bundespolizei zu diesem Zeitpunkt schon Kenntnis hatte, dann auf dem Gelände des Bundesverfassungsgerichts auf eine Streife zu.

Der 41-Jährige schoss einmal auf die Bundespolizisten. Verletzt wurde niemand. Ob sich zu diesem Zeitpunkt noch ein Projektil in dem CO 2- Gewehr befand, wird derzeit ermittelt.

Mann schießt auf Polizisten vor Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und wird festgenommen

Mehrere Beamte drohten dem 41-Jährigen mit der Schusswaffe und brachten den renitenten Mann unter Anwendung körperlicher Gewalt zu Boden.

Die Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Durch seinen Widerstand wurde zunächst ein Beamter leicht verletzt. Die Beamten stellten zudem das Gewehr des 41-Jährigen sicher.

Laut einer Sprecherin der Bundespolizei handelten die Polizisten bei dem Angriff besonnen. Der Mann könne von Glück sagen, dass die Beamten nicht von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hätten.

Beim Transport auf ein Revier des zuständigen Polizeipräsidiums Karlsruhe leistete der Mann erneut Widerstand und verletzte einen Polizisten so schwer, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe soll der Tatverdächtige im Laufe des Sonntags dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Für das CO 2- Gewehr hätte der 41-Jährige einen großen Waffenschein benötigt.