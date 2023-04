Zwischen Diktatur und Demokratie

Spiegel-Kriegsreporter berichtet in Karlsruhe: „Manchmal dramatisch, manchmal auch sehr schräg“

Passen Krieg und Situationskomik zusammen? Der Kriegsreporter Christoph Reuter berichtet am 18. April in Karlsruhe über seine Arbeit in Afghanistan, Syrien und der Ukraine – mit allen Facetten.