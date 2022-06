Starbucks schließt Filiale in der Karlsruher Kaiserstraße

„Bye Bye Dankeschön“ steht auf der Karte, die Kunden die Botschaft vom Aus der Filiale übermittelt. Am 9. Juli schließt Starbucks demnach sein Kaffeehaus in der Kaiserstraße 185 in Karlsruhe.

Die Kaffeehaus-Kette, die 1971 von drei Studienfreunden in Seattle gegründet wurde, hatte in Karlsruhe einst drei Filialen. Übrig bleiben wird nun der Ableger im Ettlinger Tor Center. Der ist, so steht es auf der Info-Karte, 700 Meter von der Filiale in der Kaiserstraße entfernt.

Der Grund für die Schließung der Filiale wird auf dem Info-Flyer nicht genannt. Mehrere BNN-Anfragen am Dienstag in der deutschen Starbucks-Zentrale in Berlin blieben unbeantwortet.

Corona setzte Starbucks deutschlandweit zu

2002 eröffnete Starbucks in Berlin seine erste Filiale in Deutschland. Auch hierzulande machte Corona dem weltweit agierenden Unternehmen schwer zu schaffen. „Auch Starbucks Deutschland ist aktuell stark betroffen von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie“, sagte Europa-Sprecherin Annick Eichinger im März 2021.