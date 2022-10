Streit eskaliert: Zwei Personen nach Messerattacke in Karlsruher Innenstadt verletzt

Zu einer Messerattacke ist es am vergangenen Samstag in der Amalienstraße in Karlsruhe gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Ein Streit unter vier Männern habe die Gewalttat ausgelöst.

Zwei Personen sind am letzten Samstag gegen 23.30 Uhr in der Karlsruher Innenstadt durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall an einer Tankstelle in der Amalienstraße.

Hintergrund der Attacke sei ein Streit zwischen vier Männern im Alter von 24 bis 30 Jahren gewesen. Weswegen es zu der Messerattacke kam, ist bislang noch unbekannt.

Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz ermittelt zu dem Vorfall.