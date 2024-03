Mit einem stimmungsvollen Wasserfest und einer Wasserausstellung in der Touristeninformation in Karlsruhe wurde die Bedeutung des Trinkwassers gewürdigt.

Wenn sie sprudeln, beginnt die warme Jahreszeit. Etwa 300 Brunnen gibt es in Karlsruhe auf öffentlichen und privaten Flächen. Rund 40 davon sind Trinkwasserbrunnen, die durstigen Bürgern und Touristen gratis die ersehnte Erfrischung in den heißen badischen Sommern schenken. Andere dienen der Abkühlung und dem Spaß für Kinder.

Das Wasserfest am Lidellplatz am Samstag war der Startschuss für die Brunnen, die jetzt nach und nach und einem bestimmten Plan folgend wieder angestellt werden. Im Karlsruher Stadtgebiet werden 126 Brunnen vom Gartenbauamt betrieben. Dessen Leiterin, Doris Fath, die ebenfalls zum Wasserfest unter dem Motto „Wasser Marsch“ gekommen war, freut sich auch über jede Quelle, die jetzt nach und nach wieder aus dem Winterschlaf erwacht.

So auch die am Ostendorfplatz in Rüppurr. Der Brunnen dort war im vergangenen Jahr Veranstaltungsort für das traditionelle Wasserfest der Europäischen Brunnengesellschaft.

Um das Fließende der lebenswichtigen Ressource zu symbolisieren, wird beim Brunnenfest immer ein kleines Gefäß mit Wasser vom letztjährigen Brunnen zum aktuellen gebracht und dort hineingeschüttet. Diese Aufgabe übernahm am Samstag am Lidellplatz Stadträtin Bettina Meier-Augenstein als Repräsentantin des Bürgervereins Rüppurr.

Europäische Brunnengesellschaft organisiert Wasserfest in Karlsruhe

Der seit 1993 begangene Internationale Weltwassertag war am 22. März. Alljährlich ertönt am darauffolgenden Tag der Karlsruher Startschuss in das Brunnenjahr mit dem Wasserfest, das die Europäische Brunnengesellschaft mit Sitz in Karlsruhe schon seit 20 Jahren organisiert. Deren Vorsitzende, Rahsan Dogan, hob die Bedeutung von Wasser als Lebenselixier hervor und wies auf die Bedeutung der Karlsruher Brunnenlandschaft hin, die zur Kultur der Stadt gehörten.

Ein Kooperationspartner des Festes war diesmal der Verein „tip:tap“, deren Koordinatorin Nadine Bolch vom Wasserquartier, ebenfalls auf die Ressource Wasser hinwies. Trinkwasser aus dem Hahn sei in Karlsruhe von hoher Qualität. Es sei eine ideale Möglichkeit für aktiven Umweltschutz. Das Saxophon-Quartett des Badischen Konservatoriums untermalte das Fest musikalisch.

Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne) führte aus, dass das Motto des diesjährigen Weltwassertages „Wasser für Frieden“ lautete, denn die immer knapper werdenden Wasservorräte können global kriegerische Konflikte auslösen. Es gelte, Wasserangebote weltweit gerechter zu verteilen. Doch nicht nur in den trockenen Gebieten der Erde, auch in Deutschland, komme es vermehrt zu Mangelsituationen.

Im Anschluss an die gut besuchte Veranstaltung am Lidellplatz wurde die Ausstellung „Wasser in Sicht“ in den Räumlichkeiten der Touristeninformation am Marktplatz eröffnet. Genau gegenüber von den beliebten Wasserspielen am Marktplatz ist dies bestimmt der richtige Ort, um den Umgang mit dem lebenswichtigen Elixier ins Bewusstsein zu rücken.