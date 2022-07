Junge Männer rasen mit Tempo 120 durch Karlsruhe

Zwei junge Männer haben sich am späten Mittwochabend auf der Durlacher Allee in Karlsruhe ein illegales Autorennen geliefert. Die Polizei mischte sich ein und setzte dem Treiben ein Ende.

Mit zwei beschlagnahmten Autos ist am Mittwochabend in Karlsruhe ein Autorennen zu Ende gegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Polizeistreife gegen 23 Uhr auf zwei hochmotorisierte Autos aufmerksam, die nebeneinander an einer Ampel am Weinweg standen.

Bei Grünlicht beschleunigten der BMW und der Mercedes wie bei einem Rennstart und erreichten dabei mindestens das Doppelte der erlaubten Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren die Raser jedoch für kurze Zeit aus den Augen.

An der Kreuzung „Stachus“ in Durlach entdeckten sie die beiden schließlich, wo sie wieder an einer Ampel standen. Bei grünem Licht bogen beide nach rechts ab und rasten durch die Tempo 30-Zone in der Killisfeldstraße. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Fiduciastraße lieferten sich die Fahrer dann riskante Überholmanöver.

Auf dem Parkplatz einer Waschanlage hielten die Beamten die Raser schließlich an. Die beiden Männer sind Anfang 20 und stammen aus Karlsruhe. Die umgehend kontaktierte Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Beschlagnahme der beiden Pkw an. Sie wurden daraufhin abgeschleppt.

Die Amateur-Rennfahrer müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen.

Polizei sucht Zeugen Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die durch das Verhalten der Raser gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.