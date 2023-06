Karlsruhe bereitet sich auf Bombensuche und Verkehrschaos vor

Ab Freitagabend geht nichts mehr auf der Südtangente in Karlsruhe. Dem Verdacht einer Weltkriegsbombe, die am Schwarzwaldkreuz mehrere Meter unter dem Asphalt verborgen liegen könnte, wird nachgegangen. Dafür wird die Hauptverkehrsader, die mitten durch die Gemarkung der Stadt führt, für das ganze Wochenende in einem Abschnitt gesperrt. Es droht ein Verkehrschaos.

Um 20 Uhr am Freitag macht die Stadt dicht. Ab dann wird die viel befahrene Umgehung zwischen der Wolfartsweierer Brücke und dem Bulacher Kreuz komplett gesperrt. Zudem ist die Abfahrt von der A5 auf die Südtangente Richtung Rheinhafen und Pfalz in dieser Zeit nicht möglich. Der Autoverkehr aus beiden Richtungen wird um den gesperrten Streckenabschnitt herumgeführt.

Das betrifft Autofahrer von der Südtangente aus Richtung Rüppurr, zum Hauptbahnhof oder zu anderen Ziele im Süden Karlsruhes, in größerem Rahmen aber auch den überregionalen Verkehr zwischen der Südpfalz und Baden-Württemberg. „Über die Südtangente fahren pro Tag 80.000 bis 100.000 Fahrzeuge“, sagt Martin Kissel, Leiter des Karlsruher Tiefbauamts.

Wird die Karlsruher Kriegsstraße zum Nadelöhr?

Die weiträumige und ausgeschilderte Umfahrung aus Richtung Norden von der A5 kommend führt über die Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach. Der Verkehr wird von dort über den Ostring und im Anschluss über die Ludwig-Erhard-Allee und die Kriegsstraße geführt.

Der Verkehr fließt dann durch den Karoline-Luise-Tunnel und kommt nach dem Karlstor wieder an die Oberfläche. An der Kreuzung mit der Reinhold-Frank-Straße geht es Richtung Süden über den Brauer-Boulevard. Am Bulacher Kreuz werden die Autos wieder auf die Südtangente geleitet. Wer aus Richtung Rheinhafen auf die A5 möchte, fährt am Bulacher Kreuz auf die L605 in Richtung Süden und nutzt die Anschlussstelle Karlsruhe-Süd.

Dort wird es für Autofahrer aber auch knifflig. Die A5 Richtung Süden ist nicht von der Anschlussstelle Karlsruhe-Rüppurr/Ettlingen zu erreichen – die ist wegen einer Fahrbahnerneuerung auf der Autobahn gesperrt bis in den November.

Wer aus Richtung Süden auf die Südtangente möchte, nimmt laut Empfehlung die Ausfahrt Karlsruhe-Süd und fährt nordwärts auf der L605. Am Bulacher Kreuz geht es auf die Südtangente in Richtung Rheinhafen.

Viel los auf dem Ostring

Nach Informationen aus dem Tiefbauamt sind an der Autobahn-Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte alle Abfahrten in Richtung Rheinhafen gesperrt. Das bedeutet auch, dass Autofahrer von der Autobahn mit dem Ziel Oststadt oder Südstadt nicht über die Wolfartsweierer Brücke in Richtung Ostring fahren können. Die offizielle Umleitung führt über die Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach – das entlastet die Zufahrt über die Wolfartsweierer Brücke in Richtung Oststadt.

Mögliche Engstellen im Karlsruher Straßennetz wurden von der Verwaltung nicht kommuniziert – gerade der Karoline-Luise-Tunnel könnte sich als Nadelöhr unter der City erweisen, insbesondere am westlichen Tunnelportal, wo die Querung der Hirschstraße oft von Fußgängern und Radfahrer genutzt wird.

Die Stadt geht derzeit von drei möglichen Szenarien aus, die ab 20 Uhr eintreten können: Der Bombenverdacht bestätigt sich und der Zünder ist in einem unkritischen Zustand. In diesem Fall wird ab Samstag um 8 Uhr mit den Evakuierungen begonnen. Bereits evakuierte Bereiche bleiben bis zur Entschärfung gegen Samstagmittag gesperrt.

Auch der Hauptbahnhof wird von einer Evakuierung betroffen sein

Im Fall des Bombenfunds wird auch der Karlsruher Hauptbahnhof gesperrt. Wie die Bahn mitteilt, ist dann mit Umleitungen und Zugausfällen zu rechnen. Der Bahnhofsvorplatz liegt außerhalb des von der Stadt kommunizierten, maximalen Evakuierungsradius von 500 Metern – Bahnen, die nicht über den Albtalbahnhof verkehren, sind von den Sperrungen nicht betroffen.

Im zweiten Szenario wird die Bombe mit einem beschädigten Zünder gefunden. Dann wird schon in der Nacht evakuiert und entschärft. Im dritten Szenario erweist sich der Blindgängerverdacht als falsch, Evakuierungen wird es dann keine geben. Die Südtangente bleibt dennoch bis 5 Uhr am Montagmorgen gesperrt, da gleichzeitig die Sicherheitstechnik im Edeltrudtunnel abgenommen wird.