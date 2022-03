Krieg in der Ukraine

Karlsruhe erwartet Tag für Tag 50 neue Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Stadt Karlsruhe rechnet mit einem enormen Zustrom an Flüchtlingen aus der Ukraine. Der zuständige Bürgermeister Martin Lenz (SPD) will diese nicht in Sporthallen unterbringen. Er hat andere Konzepte, um jedem ein Dach über dem Kopf zu bieten.