Wer noch mal auf den Christkindlesmarkt in Karlsruhe will, muss sich sputen. Was Fans von Glühwein und Co sowie Geschenkekäufer zum Zeitplan wissen müssen.

Ein letzter Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder schnell noch ein Geschenk kaufen: Die Budenstadt geht in Karlsruhe in den Endspurt, und Heiligabend kommt näher und näher.

Einige Angebote laufen in Karlsruhe weiter

Während der Christkindlesmarkt letztmals am 23. Dezember besucht werden kann, laufen andere Angebote der Weihnachtsstadt weiter – teils über die Feiertage hinaus.

Bis wann ist der Christkindlesmarkt in der Innenstadt geöffnet?

Die Buden auf dem Markt- und dem Friedrichsplatz öffnen am Freitag und Samstag vor Heiligabend von 11 bis 22 Uhr. Am 24. Dezember ist Schluss, das gilt auch für das Kinderland bei St. Stephan. Es läuft nicht wie früher bis zu Dreikönig weiter. Wer den fliegenden Weihnachtsmann ein letztes Mal für dieses Jahr erleben will: Er startet bis zum 23. Dezember jeweils um 17 und um 19.30 Uhr.

Was bleibt erhalten von der Budenstadt?

Das Riesenrad dreht sich am Marktplatz bis zum 7. Januar. Das bestätigt Schausteller Ludwig Landwermann . Allerdings legt er eine Weihnachtspause ein. Vom 24. bis 26. Dezember ruht der Betrieb. Am 27. Dezember beginnt die erste Fahrt um 11 Uhr.

Ist die Eislauffläche am Schloss an Weihnachten geöffnet?

Ja, die Winterzeit kann auch an den Feiertagen besucht werden. An Heiligabend läuft der Betrieb von 10 bis 15 Uhr. An den beiden Weihnachtsfeiertagen ist Schlittschuhlaufen und Stockschießen von 10 bis 22 Uhr möglich. Und am Schloss gibt es auch nach Ende des Christkindlesmarktes Glühwein und Bratwurst: Die Gastronomie öffnet jeweils ab 11 Uhr.

Wie lange läuft der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Durlach?

Der Weihnachtsmarkt an der Karlsburg kann letztmals am Freitag, 22. Dezember, besucht werden. Der Betrieb startet um 11.30 Uhr. Ende ist gegen 22 Uhr.

Geschenkekauf sowie Speis und Trank: Wie lange sind die Geschäfte am Samstag geöffnet?

Es gibt keine einheitlich abgestimmten Öffnungszeiten der Händler am Samstag, erklärt Dennis Fischer. Er ist bei der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) für das Citymarketing zuständig. Den Aushängen in den Schaufenstern zufolge setzen viele Geschäfte auf ihre sonst auch an Samstagen üblichen Zeiten. Karstadt dagegen ist länger als sonst auf, nämlich von 9.30 bis 21 Uhr. Größere Sonderaktionen sind für Samstag nicht angekündigt. Am Freitag dagegen sollen von 12 bis 16 Uhr Walking Acts in der Karlstraße unterwegs sein.

Muss man sich am Samstag auf richtig viel Andrang einstellen?