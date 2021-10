Bis Ende März 2022

Karlsruher Kombilösung: Bau am Autotunnel in der Kriegsstraße verzögert sich

Der Stadtumbau in Karlsruhe per Kombilösung strebt dem Ende entgegen. Doch es gibt Verzögerungen: Der Autotunnel in der Kriegsstraße benötigt noch Zeit bis voraussichtlich Ende März.