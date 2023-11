Die Stadtwerke Karlsruhe setzen mit der neuen Kampagne „Karlsruhe macht’s“ weiter aufs Thema Energiesparen. Je höher die Einsparungen sind, desto höher ist die Spende an soziale Einrichtungen. Mitmachen bei „Karlsruhe macht’s“ ist denkbar einfach.

Durch sparsamen Verbrauch erhöht sich die Spendensumme

Und so funktioniert’s: Die Stadtwerke Karlsruhe stellen einen festen Grundbetrag in Höhe von 25.000 Euro für soziale Einrichtungen im Bereich der Prävention gegen Kinderarmut bereit.

Durch sparsamen Energieverbrauch der Bürgerinnen und Bürger sowie der Großverbraucher erhöht sich die Spendensumme. Jedes Prozent an Einsparung bedeutet zusätzliche 1.000 Euro, die in den Spendentopf fließen.

Iman El Sonbaty, Prokuristin bei den Stadtwerken, erläutert, warum die rund 5.000 armutsgefährdeten oder armen Kinder der Fächerstadt im Zentrum der Kampagne stehen: „Besonders Familien stehen im Moment vor komplexen Herausforderungen. Sorgen bereiten vor allem die hohe Inflationsrate und die gestiegenen Preise, die sich zum Beispiel beim Einkaufen bemerkbar machen. Die ‘Karlsruhe macht’s’- Kampagne ist unsere Antwort darauf.“

Gleichzeitig schärfen die Stadtwerke das Bewusstsein für einen verantwortungsbewussten Energieverbrauch und klären über das Energiesparen auf. So kommen Sparen und Helfen zusammen. Je mehr dabei sind, desto besser – also auch in den sozialen Medien weitersagen.

Tipp: Mit der Registrierung bei #moments, das Mehrwerteprogramm der Stadtwerke Karlsruhe, wird der Spendentopf im Aktionszeitraum um zehn Euro aufgefüllt. Zudem gibt es die Chance auf Energiespargewinne.

Wohin gehen die Spenden?

Der Sportkreis e. V. erhält einen Teil der Spende, er unterstützt Vereine direkt vor Ort. Die in Karlsruhe ansässige Hanne-Landgraf-Stiftung will die Folgen von Armut mindern und betroffenen Kindern und Jugendlichen eine adäquate Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ermöglichen.