Karlsruhe: Mahnwache vor dem Bundesverfassungsgericht

Am 24. März 2021 erklärte das Bundesverfassungsgericht, dass die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klima-Abkommens verfassungsrechtlich bindend ist. Am Sonntag erinnerte die Kampagne „Hungern bis ihr ehrlich seid“ in Karlsruhe mit einer Mahnwache an dieses Urteil.

Wie die Kampagne mitteilte, sei die gesetzliche Umsetzung einer verfassungskonformen Klimapolitik bisher ausgeblieben. Die Verantwortlichen kündigten daher an, ihren Hungerstreik auszuweiten.

Klimacamp in Nähe des Bundeskanzleramtes in Berlin geplant

Ab Montag veranstaltet die Kampagne laut Angaben in Berlin ein Klimacamp in Nähe des Bundeskanzleramtes, um zu verschiedenen klimarelevanten Themen und zur Kampagne zu informieren.