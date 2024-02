Vor der Anhörung

„Mahnwache“ für Wikileaks-Gründer Julian Assange auf Karlsruher Marktplatz

In Karlsruhe forderten etwa 50 Menschen die sofortige Freilassung des australischen Journalisten Julian Assange. Am Dienstag kommt es in London zu einer wichtigen Anhörung für den Wikileaks-Gründer.