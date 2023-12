Die Räder des Karlsruher Medienbusses stehen seit Monaten still. Nun nimmt der zuständige Bürgermeister Albert Käuflein zur Zukunft der rollenden Bibliothek Stellung.

Bürgermeister Albert Käuflein (CDU) ist optimistisch, dass der Karlsruher Medienbus repariert werden kann. Die Werkstatt gehe derzeit davon aus, so der Bürgermeister auf Anfrage der Redaktion. Der störanfällige Bus fährt bereits seit Oktober nicht mehr.

Käuflein macht weiter deutlich, dass der Bus irgendwann einmal einen Schaden haben werde, „der nicht reparabel ist“. Dann werde sich die Frage stellen, ob Ersatz beschafft werden könne. „Die Entscheidung darüber wird der Gemeinderat treffen“, so der Bürgermeister. Nach derzeitiger Haushaltslage sei das nicht so einfach möglich.

Medienbus hatte zuletzt auf der Einsparliste der Stadt Karlsruhe gestanden

Einen vollständigen Ersatz für den Medienbus gebe es derzeit nicht. „Wir können die vorhandenen Bibliotheken in den Schulen und den Kirchen, an den Orten, die der Medienbus anfährt, aufwerten und damit einen teilweisen Ersatz schaffen“, verdeutlicht Käuflein. An diesem Thema sei die Verwaltung dran.

Der Medienbus hatte zuletzt auf der Einsparliste der Stadt gestanden, was zu teilweise emotionalen Debatten geführt hatte. Eine Karlsruherin startete sogar eine Petition für den Erhalt des Busses. Bei der Verabschiedung des Haushalts im November entschieden die Stadträte dann: Die fahrende Bibliothek soll es auch zukünftig geben. Seither war der Medienbus aber nicht mehr unterwegs.