Dem Karlsruher Mundwerk sind die Zähne ausgefallen. Vor 20 Jahren machte das Kunstgebiss im Hardtwald einen blendenden Eindruck. Allein die Dimensionen der Naturzähne samt Riesenbürste in Majolika-Blau brachten der Karlsruher Künstlerin Patricia Blum die Aufnahme ins Guinessbuch der Rekorde ein.

Doch längst hat der Zahn der Zeit an dieser Dental-Art unter freiem Himmel genagt: Die letzten Stümpfe sind verfault und ausgefallen. Nur noch zwölf Hainbuchen stehen widerborstig auf der Lichtung. Kann das Karlsruher Mundwerk vielleicht doch noch per komplettem Zahnersatz neu im Waldboden implantiert werden? Und gibt es eine Kasse, die diese Leistung bei totalem Zahnausfall übernehmen würde? BNN-Leser Jürgen Bensching wandte sich unter der Rubrik „I hätt do mol ä Frog“ an die BNN.