Karlsruher SC erhält Auszeichnung für sein Foodsharing-Konzept

Tausende Fußballfans haben entschieden: Der Karlsruher SC wird mit der Auszeichnung „Lichtblick des Jahres 2023“ geehrt.

Der Verein erhält die Auszeichnung in der Kategorie ökologische Orientierung, wie der KSC mitteilte. Verliehen wird der Preis jährlich von der Plattform FanQ in Zusammenarbeit mit der Versicherung „die Bayerische“ und basierend auf einer Abstimmung von Fußballfans aus ganz Deutschland.

Bei der Preisverleihung stehen soziale und ökologische Vorreiterprojekte im Fokus. Weitere Kategorien, in denen der Award vergeben wurde, sind unter anderem sportliche Fairness oder Vielfalt/Chancengleichheit.

Auszeichnung mit 1.000 Euro dotiert

Ausgezeichnet wird der KSC für das Foodsharing-Konzept in den Hospitality-Bereichen des neuen BBBank Wildparks. Mit der Auszeichnung ist auch ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro verbunden. Dieses werde vollumfänglich an den Verein Foodsharing Karlsruhe gespendet.

„Der Verein trägt durch seine Unterstützung maßgeblich zum Erfolg des Gesamtkonzeptes bei“, heißt es in der Mitteilung des KSC.

Foodsharing-Konzept des KSC: Viele Lebensmittel konnten gerettet werden

Bereits seit geraumer Zeit setze sich der KSC im gesamten Stadion gegen Lebensmittelverschwendung ein. Die Lebensmittelentsorgung könne durch diese Maßnahme um geschätzte 90 Prozent reduziert werden.

„Durchschnittlich konnten in diesem Jahr 327 Kilogramm Lebensmittel pro Spiel vor der Mülltonne gerettet werden“, schreibt der KSC.

Zu den Empfängern der geretteten Lebensmitteln gehören etwa Rentner in finanziellen Notlagen, Bedürftige sowie Einrichtungen für Menschen in Not.

„Wir sind stolz, dass wir uns mit unserem Foodsharing-Konzept bei der Fan-Abstimmung – auch durch die großartige Unterstützung unserer Anhänger – gegen andere tolle Projekte durchsetzen konnten“, so Luca Maibaum vom KSC.

Weitere Nominierte im Bereich ökologische Orientierung waren die Sportvereinigung Feuerbach 1883, Vorwärts SpoHo sowie das Textil-Start-up „11v11“.

Die Nominierten wurden im Vorfeld von einer Jury ausgewählt. Teil davon war unter anderem Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner oder Elena Lamby von der Deutschen Sportjugend des Deutschen Olympischen Sportbundes.