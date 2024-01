„Die KSC-Familie ist in tiefster Trauer über den plötzlichen Verlust unseres guten Freundes und Partners.“ Mit diesen Worten trauert der Karlsruher SC auf seiner Homepage um Kay Bernstein. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Präsident von Hertha BSC Berlin im Alter von 43 Jahren gestorben ist.

Zwischen den beiden Fußball-Zweitligisten gibt es eine innig gelebte Fanfreundschaft. Weiter heißt es in der Nachricht des Karlsruher SC: „Kay brannte für Hertha BSC und lebte somit auch die enge Bindung zu unserem Club.“

Bernstein war seit Juni 2022 Präsident von Hertha BSC Berlin. In den 90er Jahren war er in der Ultra-Szene aktiv. In dieser Zeit gründete er die Ultragruppe Harlekin Berlin mit.

Herthas Präsident Kay Bernstein ist tot: Große Anteilnahme in den sozialen Medien

Unter dem Post vom KSC auf Facebook reagierten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer mit Trauer und Bestürzung auf die Nachricht. „Ich hoffe, es ist nur ein schlechter Traum, aber die Realität ist eine ganz bittere“, ist zu lesen. Manch einer schreibt einfach nur „sprachlos“ in die Kommentarfunktion. Auch die Supporters Karlsruhe äußern sich auf Facebook unter der Nachricht des Karlsruher SC.

„Ruhe in Frieden, Kay“, heißt es dort. Und weiter: „Uns fehlen die Worte. Unsere Gedanken sind aber bei deinen Liebsten und allen, die dir nahe standen.“ Versehen ist die Nachricht mit einem schwarzen Herz.

KSC färbt sein Logo um

Kurz nach Bekanntwerden der Todesnachricht änderte der KSC in den sozialen Netzwerken auch sein Logo. Das sonst blau-weiße KSC-Logo wurde in die Farben Schwarz und Weiß geändert.

Auch auf der Facebook-Seite „Gegengerade Karlsruhe“ wird ein Bild von Bernstein geteilt. Dazu heißt es „Absoluter Schock. Wir wünschen allen Beteiligten viel Kraft! Die blau-weiße Familie muss in diesen Zeiten noch mehr zusammenrücken.“

Ob der KSC am kommenden Freitag mit einem Trauerflor spielen wird, ist indes noch unklar. Eine Anfrage dieser Redaktion blieb vorerst unbeantwortet. Der KSC empfängt am Freitag im heimischen Stadion den VfL Osnabrück.