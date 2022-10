Karlsruher Sonnenfächer wird nicht mehr erweitert

Es bleibt in Karlsruhe bei einem langen Sonnenstrahl in der Waldstraße und einem kurzen auf der Kronenstraße: Der Sonnenfächer wird nicht mehr erweitert. Das hat der Gemeinderat am Dienstag entschieden.

Rutschgefahr, verkehrsrechtliche Einschränkungen und gestalterische Gründe sprechen laut Verwaltung gegen weitere Strahlen. Lediglich 60 gelbe Fliesen, die schon hergestellt, aber noch nicht verlegt wurden, kommen hinzu.

Bereits im Jahr 2020 empfahl der Verwaltung dem Gemeinderat, auf weitere Fliesen zu verzichten. Zu einer Entscheidung kam es damals nicht. Jetzt stand das Thema wieder auf dem Plan.

Der Gemeinderat ist nun dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat sich gegen weitere Sonnenstrahlen entschieden. 32 Stadträte haben dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, neun stimmten dagegen. Gegen den Vorschlag sprach sich die CDU-Fraktion aus, die den Sonnenfächer als gelungenes Projekt der Bürgerbeteiligung sieht.

Gelbe Fliesen führen in zwei Straßen zum Karlsruher Schloss

Bis jetzt wurden über 1.500 gelbe Fliesen verbaut. Die führen vom Schloss in die Wald- und der Kronenstraße. Ursprünglich sollten weitere Sonnenstrahlen entstehen.

Ob die Entscheidung des Gemeinderats vom Verein Sonnenfächer Karlsruhe ohne Beschwerden akzeptiert wird, entscheidet sich Ende November. Dann trifft sich der Verein, um über die Zukunft des Projekts zu sprechen.

Aktuell erhalten die Verantwortlichen nach eigenen Angaben noch fünf Anfragen für Fliesen pro Woche und das, ohne das Projekt zu bewerben.