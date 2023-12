So schön geschmückt sind Haus und Wohnung selten geschmück wie in der Adventszeit. Unsere Bildergalerie zeigt, wie abwechslungsreich die Geschmäcker sind.

Weihnachten ist da, die festliche Stimmung liegt in der Luft. Hinter Fensterscheiben, auf Balkonen, in Wohnzimmern und Vorgärten glitzert und glänzt es. Zum Fest entdecken viele Menschen ihre kreative Ader. Sie toben sich aus in Sachen Dekoration zum Fest. Die Redaktion hat ihre Leserinnen und Leser in diesem Jahr dazu aufgerufen, die schönsten Beispiele heimischen Weihnachtsschmuck zu präsentieren.

Und die Menschen haben geliefert. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und darüber hinaus ein Kompliment für die zahlreichen Ideen, die uns zugesandt worden sind. Dabei war wirklich alles: von aufwendigen LED-Installationen bis hin zu handgefertigten Unikaten. Hauptsache, es gefällt.

Karlsruherinnen und Karlsruher zeigen ihren schönsten Adventsschmuck

Nachdem wir bereits vor einer Woche die schönsten Beispiele gezeigt haben, präsentieren wir nun, so kurz vor Weihnachten, noch einmal gelungene Beispiele. Alle können wir leider nicht zeigen – zu groß war die Zahl der Einsendungen. Das Wichtigste bleibt, dass die Dekoration die Menschen zu Hause erfreut.