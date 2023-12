Spätestens kurz vor den Weihnachtsfeiertagen beginnt in den meisten Städten rund um Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden, in der Pfalz und im Elsass der große Abbau: Die festlichen Budendörfer der Advents-, Weihnachts- und Christkindlesmärkte verschwinden wieder aus den Innenstädten, bis sie in der Adventszeit 2024 wieder aufgebaut werden.

Wer in den Wochen vor Weihnachten auf einem der mehr als 100 Weihnachts- und Adventsmärkte in der Region noch nicht genug von Glühwein, gebrannten Mandeln und Weihnachtsliedern bekommen hat, der wird auch nach dem Heiligen Abend und den Weihnachtsfeiertagen fündig.

Denn einige Weihnachtsmärkte haben auch noch zwischen den Jahren oder gar im neuen Jahr 2024 geöffnet. Ein Überblick.

Eislaufen und Glühwein vor dem Karlsruher Schloss (bis 28. Januar)

Der Karlsruher Christkindlesmarkt 2023 ist seit 23. Dezember geschlossen. Die Glühweinpyramide auf dem Marktplatz ist erloschen. Etwas Weihnachtsmarkt-Flair gibt es in der Karlsruher Innenstadt aber dennoch.

Vor dem Karlsruher Schloss lädt noch bis zum 28. Januar die Eisfläche der Winterzeit zum Eislaufen und Eisstockschießen ein. Im angrenzenden Winterdorf mit festlich geschmückten Hütten gibt es neben Glühwein und Punsch auch süße und herzhafte Leckereien wie Flammkuchen, Churros, Crêpes und Langos.

Die Winterzeit auf dem Karlsruher Schlossplatz ist bis 28. Januar täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Sonderöffnungszeiten gelten an Heiligabend (10 bis 15 Uhr), Silvester (10 bis 1 Uhr) und Neujahr (14 bis 22 Uhr).

Winterzauber auf dem Karlsruher Turmberg (bis 31. Januar)

Auf dem Turmberg in Karlsruhe-Durlach gibt es die Möglichkeit, im weihnachtlich geschmückten Hofbistro des Restaurants Anders auf dem Turmberg bei einer Tasse Glühwein den Blick über Karlsruhe schweifen zu lassen. Ergänzt wird das Angebot im Outdoor-Bistro mit Speisen aus der Küche von Gourmet-Koch Sören Anders.

Das Hofbistro ist im winterlichen Look bis 31. Januar täglich außer an Silvester geöffnet. Öffnungszeiten: Montags bis freitags 16 bis 21 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 21 Uhr.

Christmas Garden im Karlsruher Zoo (bis 7. Januar)

Wer einen Bummel durch den mit aufwendigen Lichtinstallationen weihnachtlich in Szene gesetzten Stadtgarten im Karlsruher Zoo mit etwas Weihnachtsmarkt-Flair verbinden will, der ist bei der Veranstaltung „Christmas Garden“ richtig. Das kostenpflichtige Lichtspektakel (Tickets ab 19 Euro) ist in diesem Jahr erstmals in Karlsruhe zu Gast. An den illuminierten Imbissbuden gibt es klassische Weihnachtsmarkt-Kost wie Crêpe, Flammkuchen und Glühwein.

Externer Inhalt von Instagram

Öffnungszeiten: Bis zum 7. Januar 2024, 17 Uhr bis 21.30 Uhr, letzter Einlass 20 Uhr. 24. und 31. Dezember geschlossen. Tickets können vorab online gebucht werden.

Weihnachtsmarkt in Bruchsal (bis 30. Dezember)

Nach den Weihnachtsfeiertagen, von Mittwoch, 27. Dezember, bis Samstag, 30. Dezember, hat das Budendorf des Bruchsaler Weihnachtsmarktes auf dem Otto-Oppenheimer-Platz, dem Kübelmarkt und der oberen Kaiserstraße geöffnet.

Neben heißen Getränken erwartet die Besucher auch ein vielfältiges Speisenangebot. Die Buden des „Wintermarktes“ öffnen Sonntag bis Donnerstag von 12.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 12.30 bis 21.30 Uhr.

Christkindelsmarkt in Baden-Baden (bis 6. Januar)

Weihnachtsmarkt-Flair gibt es in Baden-Baden bis zum 6. Januar. Der Christkindelsmarkt hat nämlich traditionell bis ins neue Jahr geöffnet. Neben winterlichen Speisen und Getränken bietet der Weihnachtsmarkt vor dem Kurhaus der Bäderstadt auch Kunsthandwerk an.

Externer Inhalt von Instagram

Der Markt ist am Sonntag, 24. Dezember (Heilig Abend), und am Sonntag, 31. Dezember (Silvester) jeweils von 11 bis 15 Uhr geöffnet, am Montag, 1. Januar 2024 (Neujahr), von 13 bis 21 Uhr und am Samstag, 6. Januar (Heilige Drei Könige), von 11 bis 18 Uhr.

Ergänzt wird der Baden-Badener Christkindelsmarkt durch die Eisarena auf dem Augustaplatz. Die Eislaufbahn hat bis Sonntag, 7. Januar 2024, geöffnet.

Pforzheimer Mittelaltermarkt (bis 30. Dezember)

Ganz im Zeichen von Gauklern, Rittern und Spielleuten steht der Mittelaltermarkt in Pforzheim, der den Goldenen Weihnachtsmarkt ergänzt. Während der Weihnachtsmarkt am Mittwoch, 22. Dezember, zum letzten Mal im Jahr 2023 geöffnet hatte, läuft der Mittelaltermarkt bis Samstag, 30. Dezember.

Neben einem wechselnden Bühnenprogramm mit Musik, Zauber und Feuer können Besucher des Mittelaltermarktes im Blumenhof uralter Handwerkskunst wie das Zinngießen, das Schmieden oder das Perlenweben erleben. Ergänzt wird das Programm durch ein thematisch passendes gastronomisches Angebot wie Met, Gewürzwein oder Dinnete aus dem Holzbackofen.

Tipp: Im historischen Badehaus kann nach Voranmeldung beim örtlichen Bademeister ein Bad im Zuber genommen werden.

Öffnungszeiten: Montag, 25. Dezember bis Samstag, 30. Dezember, 11 bis 21 Uhr.

Sternlesmarkt in Ettlingen (bis 28. Dezember)

Wer den Weihnachtsmarkt in Ettlingen, Sternlesmarkt genannt, besuchen will, hat dazu am 24. Dezember zwischen 11 und 14 Uhr die Gelegenheit – oder zwischen Dienstag, 26. Dezember und Donnerstag, 28. Dezember, jeweils von 11 bis 21 Uhr.

Etwa 40 Beschicker bieten neben kulinarischen Spezialitäten wie Flammkuchen, heißen Maroni oder Handbrot auch Schmuck und andere Handwerkskunst an.

Weihnachts- und Neujahrsmarkt in Speyer (bis 7. Januar)

Zahlreiche geschmückte Buden vor Europas größter romanischer Kirche, dem Kaiserdom, präsentieren sich auf dem Weihnachts- und Neujahrsmarkt in Speyer. Einer der größten Märkte der Pfalz hat bis Sonntag, 7. Januar 2024, geöffnet.

Reguläre Öffnungszeiten: Imbiss- und Getränkestände von 11 bis 21 Uhr, Verkaufsstände bis 19 Uhr. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember) ist der Markt geschlossen. Sonderöffnungszeiten gelten an folgenden Tagen: Am Montag, 24. Dezember, ist der Weihnachts- und Neujahrsmarkt zwischen 10 und 13 Uhr geöffnet, an Silvester von 11 bis 15 Uhr, am 1. Januar 2024 von 13 bis 21 Uhr.

Ergänzt wird das breit gefächerte Angebot an Speisen, Getränken und Handwerkskunst auch nach Weihnachten durch einige Programmpunkte wie Bastelstunden, Walking-Acts oder Zauberei sowie einer Schlittschuhbahn am Altpörtel.

Winterwäldchen in Heidelberg (bis 1. Januar)

Der Weihnachtsmarkt Heidelberg 2023 ist bereits seit dem 23. Dezember geschlossen. Fans von Punsch, Glühwein und winterlichen Spezialitäten können dennoch auf ihre Kosten kommen. Und zwar auf dem Kornmarkt.

Denn das Heidelberger Winterwäldchen mit über 100 funkelnden Tannen, weißen Spitzzelten und der geschmückten Weihnachtskrippe hat von Montag, 25. Dezember bis 1. Januar 2024 täglich geöffnet. Mit der Kindereisenbahn ist auch für die kleinen Gäste etwas geboten.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag 11 Uhr bis 21 Uhr, Samstag 11 Uhr bis 22 Uhr.

Weihnachtsmarkt Haguenau im Elsass (bis 30. Dezember)

Rund 50 geschmückte Hütten bieten an fünf Plätzen in der Innenstadt von Haguenau elsässische Leckereien und Spezialitäten sowie traditionelles Kunsthandwerk an. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt in Haguenau noch vom 26. bis 30. Dezember.

Öffnungszeiten: Dienstag, 26. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 10 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 20 Uhr.

Silvestermarkt Kapuzinerplanken in Mannheim (bis 31. Dezember)

Kunsthandwerk, Glücksbringer für das Jahr 2024, Feuerwerk und Zauberei – das finden Besucher auf dem Silvestermarkt Kapuzinerplanken in Mannheim.

Der Markt ist von Mittwoch, 27. Dezember, bis Samstag, 30. Dezember, jeweils 11 bis 20 Uhr, und Sonntag, 31. Dezember, von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Winterzauber im Europa-Park in Rust (bis 7. Januar)

Winterlich geschmückt präsentiert sich der Europa-Park in Rust bis zum 7. Januar und wartet mit einigen Attraktionen auf, die es nur in der Wintersaison gibt – etwa das Riesenrad „Bellevue“ im Themenbereich Portugal oder die Eislauffläche zwischen Skandinavien und Island. Auch das Showangebot ist der Jahreszeit angepasst.

Rund 3.000 Tannenbäume wurden aufgestellt und festlich dekoriert. In den verschiedenen Themenbereichen gibt es zudem Handwerkskunst, eine Krippe, Märchenfiguren und ein Weihnachtsdorf mit verschiedenen regionalen und europäischen Spezialitäten.

Öffnungszeiten: täglich außer Sonntag, 24., und Montag, 25. Dezember, 11 bis mindestens 19 Uhr. Tickets ab 33,50 Euro.