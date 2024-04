Zugverkehr eingestellt

Karlsruher U-Bahn-Haltestelle Europaplatz wegen herrenlosem Gegenstand gesperrt

An der unterirdischen Haltestelle „Europaplatz“ in Karlsruhe ging am Sonntagnachmittag stundenlang nichts. Grund für die Sperrung war ein herrenloser Gegenstand.