Karlsruher Verkehrsbetriebe wollen Turmbergbahn für 20 Millionen Euro erneuern

Seit mehreren Jahren laufen die Vorbereitungen für die Erneuerung der Turmbergbahn. Nun soll die Kommunalpolitik grünes Licht für den Neubau der Bergbahn und eine Verlängerung der Trasse bis an die Bundesstraße 3 geben. Weil die Betriebserlaubnis für die älteste noch im Betrieb befindliche Standseilbahn Deutschlands 2022 ausläuft, wollen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) die Neubaupläne am 20. Oktober vom Gemeinderat absegnen lassen.

Bereits an diesem Mittwoch wird das Thema im Ortschaftsrat Durlach diskutiert. Als Knackpunkte könnten sich die gestiegenen Kosten und die Trassenführung erweisen. Als der Aufsichtsrat der VBK am 27. April 2018 mit einem entsprechenden Beschluss die Weichen für den Neubau stellte, war noch von Kosten in Höhe von 14,7 Millionen Euro für eine ebenerdige Trassenführung die Rede.