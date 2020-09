Kein fliegender Weihnachtsmann in Karlsruhe im Winter 2020

Viel Zeit zum Telefonieren hat Falko Traber am Dienstagvormittag nicht. Als das Handy klingelt, befindet sich der Hochseilartist gerade auf dem Weg nach Mannheim. „Wir wollen uns einen möglichen Standort für unsere Weihnachtsshow anschauen“, berichtet der 61-Jährige..

Wenn es aus statischer Sicht keine Bedenken gibt, könnten in den kommenden Wochen die Verträge mit den Weihnachtsmarktveranstaltern in der Quadratstadt unterschrieben werden. „Es wäre eine tolle Geschichte, wenn der fliegende Weihnachtsmann auch in diesem besonderen Advent wieder in Baden auftritt“, sagt Falko Traber.

Keine Flüge über den Friedrichsplatz

In Karlsruhe wird der Weihnachtsmann mit seinem motorisierten Rentierschlitten in diesem Jahr nämlich definitiv nicht über den Friedrichsplatz fliegen. Bereits vor zwei Monaten habe er vom Marktamt eine Absage erhalten, erzählt Traber. Deshalb habe er sich auch frühzeitig nach Alternativen umgeschaut.