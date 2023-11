Kino-Woche: KVV ermöglicht Abo-Kunden vergünstigten Kinoeintritt

Mit Bus und Bahn zum nächsten Blockbuster: Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) lädt seine Abo-Kunden in der letzten Novemberwoche zu einem vergünstigten Kinobesuch ein.

Von Donnerstag, 23. November, bis einschließlich Mittwoch, 29. November, kann jeder KVV-Abo-Kunde bis zu zwei Kinokarten zum Preis von jeweils 5,50 Euro (zuzüglich der jeweiligen Zuschläge des Kinos, zum Beispiel für 3D-Filme oder Filme mit Überlänge) erhalten.

Diese Kinos machen mit

Die KVV-Kinowoche findet in Kooperation mit diesen vier Lichtspielhäusern statt: Filmpalast am ZKM und Universum-City in Karlsruhe, FORUM Rastatt und Kulisse Ettlingen.

Von der KVV-Aktion ausgenommen sind lediglich IMAX-Vorstellungen. Reservierungen sind beim jeweiligen Kino möglich.

Die Kino-Tickets zum Sonderpreis sind für alle Personen erhältlich, die eine der folgenden

Abo-Karten des KVV nutzen:

■ Deutschlandticket

■ Jahreskarte

■ AboFix

■ KombiCard

■ JobTicket BW

■ Firmenkarte

■ KVV JugendticketBW

■ Studiticket

■ Monatskarte

■ 9-Uhr-Karte

■ ScoolCard

■ Karte ab 65