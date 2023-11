Mitten in Karlsruhe-Knielingen: Auto kracht in einen abbiegenden Wagen

Am Dienstag überholte gegen 22.15 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Rheinbrückenstraße, Ecke Rheinbergstraße, zwei an der dortigen roten Ampel wartende Fahrzeuge. Dabei übersah sie eine 24-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Wagen ordnungsgemäß aus Richtung Süden in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, allerdings schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.

Rheinbrückenstraße in Karlsruhe gesperrt

Ein Test ergab, dass die 20-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Führerschein der 20-Jährigen wurde beschlagnahmt und ihr drohen nun Anzeigen wegen Fahren unter Betäubungsmittel und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Rheinbrückenstraße musste bis zur Beendigung der Unfallaufnahme gesperrt und beide beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden.