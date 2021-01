Stadionneubau in Karlsruhe

Das große Schrauben ist vorüber: KSC-Anhänger haben sich vor dem Abriss der Haupttribüne rund 1.500 der insgesamt 6.000 Sitzschalen gesichert und sie so vor dem Entsorgen auf dem Müll bewahrt. „Aktuell läuft die Abholung in einer Art Drive-in“, berichtet der Pressesprecher des Vereins, Florian Kornprobst. Er spricht von einer stolzen Zahl an Bestellungen, betont aber: „In erster Linie ging es uns darum, den Fans eine Freude zu machen.“

Vor Corona rückten Fußballbegeisterte vor dem Abriss der einzelnen Tribünenteile im Stadion an, um Sitze selbst abzumontieren. Fünf Euro mussten sie pro Schale für den guten Zweck spenden. Weil in Zeiten der Pandemie solche Gemeinschaftsaktionen unmöglich sind, ging der KSC neue Wege. Der Verein ließ gezielt abschrauben, was über den Ticketshop bestellt wurde.