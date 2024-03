Fans können dem Karlsruher SC zu einem Titel verhelfen

Viel Konkurrenz kommt aus China und Saudi-Arabien, aber auch Linz ist im Rennen: Der Wildpark als Spielstätte des KSC ist für einen Preis nominiert. Nun sind die Fans am Zug.

Aus dem Pokal ist der KSC lange raus, mit diesem Titel wird es nichts mehr in dieser Saison. Zum Aufsteiger kann es rechnerisch noch reichen für die Karlsruher – die zudem Chance auf einen weiteren Titel haben: Die Arena im Wildpark ist nämlich nominiert als „Stadion des Jahres 2023“.

Vergeben wird Preis zum 14. Mal von einer polnischen Internetseite, die sich hinter „StadiumDB“ verbirgt. Abstimmen können Fans online. Im Jahr 2023 lief das Voting für das Stadium 2022. Wie auf der Homepage zu lesen ist, wurden damals 24.524 Stimmen abgegeben. Bis einschließlich 10. März können Fans noch für die Arena des Jahres 2023 abstimmen.

Karlsruher Stadion erfüllt alle Kriterien

Auch bei der Nominierung waren Internetnutzer gefragt. Damit ein Stadion ins Rennen geht, müssen im Wesentlichen drei Kriterien erfüllt sein: Die Arena muss tauglich sein für Fußball, Platz für mindestens 10.000 Zuschauer haben und im entsprechenden Jahr fertiggestellt worden sein. Alle drei Punkte erfüllt der BBBank Wildpark für die Preisvergaben 2023.

Konkurrenz kommt unter anderem aus dem österreichischen Linz, wo 2023 die Raiffeisen Arena mit knapp 20.000 Plätzen eröffnet wurde. Von den insgesamt 35 nominierten Stadien befinden sich 14 in China, drei in Saudi-Arabien und drei in der Elfenbeinküste. Jeder Nutzer kann fünf Kandidaten mit Punkten versehen.

2022 siegte Athen

Im Jahr 2022 landete die Opap Arena in Athen auf Platz eins. Sie verfügt über 32.500 Plätze. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die polnischen Stadien in Stettin und Lodz. Damals war kein deutsches Stadion nominiert, dafür finden sich 13 chinesische unter den 36 Titelanwärtern.

Das Karlsruher Wildparkstadion wurde seit November 2018 in Abschnitten durch einen Neubau ersetzt. Eigentlich sollte das Projekt Mitte 2022 fertig sein. Doch unter anderem durch Corona verzögerte sich die Sache. Im Sommer 2023 wurde die Arena dann offiziell mit einem Freundschaftsspiel gegen den FC Liverpool eröffnet.

Wildpark mit 34.000 Plätzen

Platz haben in dem Stadion rund 34.000 Zuschauer. Bauherrin war die Stadt Karlsruhe, die Kosten lagen bei 155 Millionen Euro. Der KSC pachtet die Arena. Ziel ist es, dass der KSC der Stadt das in das Stadion investierte Geld zurückzahlt. Doch das wird absehbar 50 Jahre dauern – oder gar noch länger, wenn es sportlich nicht rund läuft. Denn die Höhe der Pacht hängt ab von der Ligazugehörigkeit.