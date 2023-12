Die wegen Sanierung geschlossene Staatliche Kunsthalle Karlsruhe erlebt große Umbrüche: Kaum hat der neue Direktor Frédéric Bußmann sein Amt angetreten, verliert die ehrwürdige badische Gemäldegalerie ihren ausgewiesenen Experten für klassische Malerei. Holger Jacob-Friesen macht Karriere und wechselt nach Dresden.

Der 56-jährige Kunstprofessor wird neuer Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung der Staatlichen Kunstsammlungen in Sachsen. Das Sächsische Kabinett bestätigte jetzt zusammen mit der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, die Berufung des Kunsthistorikers Jacob-Friesen aus dem Badischen.

Jacob-Friesen tritt sein Amt im März 2024 an

Holger Jacob-Friesen tritt sein Amt zum 1. März 2024 an. Er übernimmt außer der Gemäldegalerie Alte Meister auch die Leitung der Skulpturensammlung, deren bis ins Jahr 1800 reichende Bestände seit 2020 in der Sempergalerie ausgestellt sind. Friesen folgt auf Stephan Koja, der das geschichtsträchtige Dresdner Kunstmuseum bis zum 31. März dieses Jahres leitete.

„Es ist ein großartiges Museum mit einer weltberühmten Sammlung, in das ich komme; ein Schatzhaus der europäischen Kunstgeschichte“, teilte Holger Jacob-Friesen zu seiner Ernennung mit. „Ich wünsche mir daher ein Haus, das mitteilsam, weltoffen und publikumsorientiert ist, das Menschen aller Generationen und jeglicher Herkunft für die Kunst begeistert, das zum Staunen, zu Erkenntnis, Debatte und Genuss anregt. Dieser Aufgabe stelle ich mich mit einem sehr bewährten Team, und ich blicke ihr ebenso gespannt wie freudig entgegen“, erklärte er darüber hinaus. Auch in Karlsruhe hat Jacob-Friesen über 20 Jahre lang publikumswirksame Ausstellungen mit verantwortet. Seine Präsentationen in der Kunsthalle zu Hans Baldung Grien (2019), dem großen Meister des Spätmittelalters am Oberrhein, sowie zur Malerei des französischen Rokokokünstlers Jean Siménon Chardin (1999) waren Publikumsrenner.

Seit 1999 Publikumsrenner in Karlsruhe kuratiert

Der gebürtige Kölner Jacob-Friesen gehört seit seiner Promotion in Kunstgeschichte im Jahr 1999 dem Team der Kunsthalle Karlsruhe an. 2008 wurde er zum Leiter des Referats „Gemäldegalerie Alte Meister“ an der Kunsthalle mit ihrer hochkarätigen badischen Gemäldesammlung sowie des Kupferstichkabinetts ernannt. 2011 übernahm er die Leitung der Abteilung „Sammlung und Wissenschaft“. Zuletzt ist seine Expertise in Karlsruhe bei der Einrichtung des Interimsquartiers der Kunsthalle Karlsruhe im ZKM-Hallenbau gefragt gewesen.