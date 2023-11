Die Modern Church Band steht für die BNN-Stiftung „Wir helfen“ auf der Bühne. Die Spendenaktion hilft in Not geratenen Karlsruherinnen und Karlsruhern.

Schon wenn sie spricht, klingt das weitaus melodischer, als bei anderen Personen. Ihre Wörter haben eine besondere Klangfarbe, scheinen zu hüpfen und auf unterschiedlichen Tonebenen zu spielen: Da ist eben Musik drin! Susanne Kunzweiler erzählt, wie sie bereits als Dreijährige zweistimmig mit ihrer Oma „Guten Abend, gute Nacht“ gesungen hat und dabei schwingt die Liebe zum Gesang in jeder Silbe mit.

Später nahm sie jahrelang Gesangs- sowie Klavierunterricht. Ihre Leidenschaft fürs Singen hat sie sich bis heute bewahrt. Seit über 20 Jahren singt Susanne Kunzweiler im Karlsruher Polizeichor, aber auch im Bell Ami und dem DM-Chor ist die Sopranistin aktiv und seit 2012 begleitet sie zudem als Solistin die Modern Church Band. Von Pop, Klassik, Ballade bis hin zu Gospel gefallen ihr alle musikalischen Genres.

An der Modern Church Band mag Kunzweiler besonders gerne, dass sich alle Altersgruppen versammeln und dass die Auftritte immer für einen guten Zweck sind. Der Erlös geht ausschließlich an Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, so auch beim Konzert „Freut euch … Pop & Gospel“ der Modern Church Band am Samstag, 9. Dezember, im Karlsruher Weihnachtszirkus.

Karlsruher Sozialarbeiter vermitteln die Hilfe

Alle Einnahmen dieses Abends fließen an die BNN-Stiftung „Wir helfen“, die ganz unkompliziert Karlsruherinnen und Karlsruher unterstützt, die sich in finanzieller Not befinden. Die Partner der BNN-Stiftung, darunter Sozialarbeiter der Stadt, der Caritas oder der Diakonie, vermitteln die Hilfen an bedürftige Menschen, von Sachleistungen bis zum Zuschuss für Energiekosten. Ein Drittel der Spenden vergibt „Wir helfen“ als Lebensmittelgutscheine.

Wohltätigkeit ist auch für die zweite Solistin Anny Maleyes ein wichtiger Faktor. Als sie vor etwa anderthalb Jahren von der Modern Church Band gefragt wurde, ob sie als weitere Lead-Sängerin neben Kunzweiler das Team ergänzen wolle, zögerte sie nicht. „Wir verstehen uns alle sehr gut innerhalb der Band. Ich freue mich riesig auf das Duett mit Susanne, wir werden gemeinsam „The Rose“ von Bette Midler interpretieren“, verrät Anny Maleyes.

„Meine Eltern behaupten ja, ich hätte schon in der Wiege gesungen“, erzählt die sympathische Frau. Fetzige Songs gehören ebenfalls ins Repertoire und werden auch beim Weihnachtskonzert nicht zu kurz kommen, darunter „I will survive“ oder die Gospel-Pop Mischung „I will follow him“, bekannt aus dem Film Sister Act. Die beiden Solistinnen werden von fünf Background-Sängerinnen begleitet sowie den Musikern der Band. Ab und zu singen auch mal der Schlagzeuger oder Gitarrist einen Refrain mit.

Es sei schon besonders, in einer Manege auf der Bühne zu stehen, meinen beide Sängerinnen. „Im Zirkus-Foyer funkeln Lichter. Die Besucher werden auf Weihnachten eingestimmt. Es herrscht eine wirklich sehr schöne, familiäre Atmosphäre“, meint Susanne Kunzweiler. Derzeit probt sie an ihrem neuen Stück „Never enough“, das sie beim Konzert am 9. Dezember erstmals singen wird. Die Zuschauer erwartet ein zweistündiges, abwechslungsreiches Programm von verträumt bis freudig schmetternd.

Das Konzert der Modern Church Band & Voices mit den Solistinnen Susanne Kunzweiler und Anny Maleyes findet am Samstag, 9. Dezember, ab 19 Uhr im Karlsruher Weihnachtszirkus auf dem Messplatz in der Durlacher Allee statt. Tickets sind über die BNN-Geschäftsstellen erhältlich. Der Erlös geht vollständig an die BNN-Stiftung „Wir helfen“.