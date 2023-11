BNN-Spendenaktion für bedürftige Karlsruher startet wieder im November

Ein Supermarkt-Einkauf, ein paar warme Stiefel, eine Brille: Die Aktion der „Wir helfen Stiftung“ der BNN unterstützt meist bei Dingen des täglichen Bedarfs. In der vergangenen Saison kamen über 200.000 Euro an Spendengeldern zusammen.

Ein schönes Weihnachtsessen im Kreise der Liebsten – das ist nicht für alle Menschen in Karlsruhe selbstverständlich. Hier können die Gutscheine der BNN-Spendenaktion unterstützen. „Einige Personen konnten nur dank der Zuwendung der BNN ein schönes Weihnachtsessen für ihre Familie kochen“, sagt die Pressesprecherin der Diakonie Karlsruhe, Luise Winter.

Die BNN-Aktion der „Wir helfen Stiftung“ startet in diesen Tagen in eine neue Saison. Ziel ist es, bedürftigen Karlsruherinnen und Karlsruhern zu helfen. Dafür arbeiten die BNN mit verschiedenen Hilfsdiensten zusammen, um sicherzustellen, dass das Geld auch dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird. Neben dem Diakonischen Werk wird seit Jahren auch mit dem Caritasverband, dem Sozialen Dienst der Stadt, der Arbeiterwohlfahrt und mit dem Sozialdienst katholischer Frauen kooperiert.

Hilfsaktion „Wir helfen“ unterstützt seit 30 Jahren Bedürftige

Die BNN-Hilfsaktion gibt es seit mittlerweile 30 Jahren. Seit 2017 firmiert sie als „Wir helfen Stiftung“ der BNN. Durch die Umwandlung in eine Stiftung sollte die Aktion ein dauerhaftes Fundament bekommen – und gleichzeitig den Gedanken der Gemeinnützigkeit fest verankern.

In 30 Jahren sind rund 3,5 Millionen Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Pro Saison – die in der Regel im November startet und bis in das darauffolgende Frühjahr hinein läuft – werden laut BNN-Mitarbeiterin Sabine Konicki im Schnitt rund 180.000 Euro an Spenden gesammelt. Konicki ist für die „Wir helfen Stiftung“ zuständig und hält auch den Kontakt zu den verschiedenen sozialen und karitativen Einrichtungen, mit denen die BNN kooperieren.

In der vergangenen Saison habe man sogar noch mehr Spendengelder ausschütten können: „Der Betrag lag 2022/2023 bei über 200.000 Euro“, so Konicki.

In der letzten Runde bemerkten wir einen erhöhten Hilfebedarf. Luise Winter

Pressesprecherin der Diakonie Karlsruhe

Die Bedürftigen erhalten die Spenden in Form von Gutscheinen. Insgesamt habe man in der vergangenen Saison rund 1.000 Gutscheine ausstellen können, sagt Konicki. In der Regel gebe es diese für Lebensmittel oder Kleidung, bei Bedarf gibt es auch Zuschüsse für Haushaltsgeräte, Medikamente oder eine Brille.

„Meistens werden Familien und Alleinerziehende unterstützt“, sagt Konicki. Zuletzt hätten auch vermehrt Rentnerinnen und Rentner Gutscheine erhalten, da sie mit den gestiegenen Energiekosten zu kämpfen hatten. „Da unterstützen wir dann bei Mitteln für den täglichen Bedarf“, so Konicki.

Das Diakonische Werk Karlsruhe arbeitet bereits seit Jahren mit den BNN zusammen. Pressesprecherin Luise Winter beobachtet eine steigende Zahl der Hilfsbedürftigen: „In der letzten Runde bemerkten wir einen erhöhten Hilfebedarf, daher mussten wir diesmal leider auch Anträge ablehnen.“ Das Diakonische Werk unterstütze vor allem im Bereich Streetwork viele Menschen.

Es habe im vergangenen Jahr zuvorderst an Essen und Kleidung gefehlt, so Winter. An dritter Stelle sei die Anschaffung neuer Haushaltsgeräte gekommen. „Einige Personen erhielten von den Mitteln der BNN neue Winterstiefel“, erklärt die Pressesprecherin.

Man sei jedes Jahr froh um die Unterstützung durch die BNN-Spendenaktion, sagt auch Sema Yildirim. Beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Karlsruhe verwaltet Yildirim die Anträge bedürftiger Familien, die auf einen Gutschein hoffen. „Unsere Klienten sind hauptsächlich Mütter“, sagt Yildirim.

Unterstützung erhielten häufig Mütter oder Familien, die sich um pflegebedürftige Familienmitglieder kümmerten und deswegen nicht arbeiten gehen können. „Es ist manchmal traurig, was in den Anträgen steht“, sagt die Mitarbeiterin des SkF. Oft gehe es auch schlicht um etwas Warmes zum Anziehen für die Kinder.

Benefizkonzert mit der Modern Church Band in Karlsruhe

Während der Spendenaktion finden traditionell auch Benefizkonzerte statt. So gibt es am 9. Dezember im Karlsruher Weihnachtszirkus (Messplatz) ein Pop- und Gospelkonzert mit der Modern Church Band. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr. Karten können in den BNN-Geschäftsstellen oder online unter www.reservix.de erworben werden.

Bürgerinnen und Bürger, die spenden und deren Namen veröffentlicht werden sollen, müssen dies ausdrücklich auf dem Überweisungsträger vermerken. Ist dort kein entsprechender Hinweis zu finden, werden die Namen nicht veröffentlicht. Darauf weist die BNN-Stiftung hin.

Ab einem Betrag von 200 Euro stellen die BNN zudem eine Spendenquittung aus. Dazu benötige man die Adresse des Spenders, so Sabine Konicki. Bei einem Betrag bis 200 Euro werde der Überweisungsträger als Spendenquittung anerkannt.