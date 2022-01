Verkehrsverbund betont Vorteile

Warum der KVV-Luftlinien-Tarif manchmal für die gleiche Strecke unterschiedliche Preise berechnet

Beim Einsteigen einfach per Handy ein- und am Ziel wieder auschecken: Der Luftlinien-Tarif in und um Karlsruhe verspricht einfaches, günstiges Reisen im ÖPNV. Je nach Haltestelle und Handy können Fahrpreise aber variieren.