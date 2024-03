Mit dem KVV umweltfreundlich und preisgünstig durch die Ostertage

Wer am Karfreitag, 29. März, eine Tageskarte für den ÖPNV in Karlsruhe kauft, kann das Ticket bis einschließlich Ostermontag, 1. April, nutzen. Auch am 30. oder 31. März entwertete Tageskarten dieser Kategorie sind bis zum 1. April gültig. Darüber informiert der Verkehrsverbund in einer Presseinformation am Montag.

Beispielsweise kann man mit einer Tageskarte (Netz) für fünf Personen für preisgünstige 28,80 Euro an dem langen Wochenende im gesamten KVV-Netz umweltfreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf Ostereiersuche gehen, Familie und Freunde besuchen oder die Region erkunden.

Der Preis für eine Tageskarte (Netz) für eine Person liegt bei 12 Euro. Die für drei Waben gültige City-Tageskarte gibt es für preisgünstige 6,20 Euro.

Enkel und Kinder unter 15 Jahren können bei Tageskarten kostenlos mitgenommen werden

Bei den Tageskarten für Erwachsene kann jeder Erwachsene alle eigenen Kinder oder Enkelkinder unter 15 Jahren kostenlos mitnehmen. Für Kinder sind die Fahrpreise für die Tageskarten ermäßigt.

Daher einfach ab Karfreitag eine Tageskarte lösen und über das gesamte Osterwochenende fahren und vielleicht noch den Osterhasen treffen.