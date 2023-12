Denk mal zurück

Lehrermangel extrem: Die Nöte badischer Volksschulen nach dem Krieg

Wenn es damals schon PISA-Studien gegeben hätte ... Man will gar nicht wissen, wie Volksschüler in Karlsruhe und anderen Städten des Südwestens abgeschnitten hätten. So krass war der Lehrermangel nach dem Zweiten Weltkrieg.