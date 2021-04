LKW-Fahrer in Karlsruhe fährt nach Verkehrsunfall ohne anzuhalten weiter

Nach einem Unfall an der Auffahrt zur Landesstraße 605 vom Badeniaplatz in Karlsruhe ist ein LKW-Fahrer am Freiagmorgen weitergefahren, ohne anzuhalten. Eine 53-Jährige war mit ihrem Fahrzeug mit dem Wagen zusammengestoßen.

Ein LKW-Fahrer ist am Freitagmorgen nach einem Unfall in Karlsruhe weitergefahren ohne anzuhalten. Laut Pressemitteilung der Polizei fuhr eine 53 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen kurz nach 6 Uhr vom Badeniaplatz kommend, die Auffahrt zur Landesstraße 605 in Richtung Innenstadt.

Baustellenbedingt musste sie am Ende der Auffahrt abbremsen, um sich in den Verkehr einzuordnen. Beim Einfahren achtete sie nicht auf einen heranfahrenden Lkw und stieß seitlich mit diesem zusammen. Der Fahrer des Transporters fuhr danach ohne seine Geschwindigkeit zu verringern weiter. Bei dem beteiligten LKW handelte es sich laut Angaben um ein größeres Fahrzeug. Mehr ist aktuell darüber jedoch nicht bekannt. Am Pkw der 53-Jährigen entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Lkw geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon (07 21) 94 48 40 in Verbindung zu setzen.