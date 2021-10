Mann pöbelt in Karlsruhe gegen Passanten und verletzt Polizisten

Nachdem der Mann zwei Tage in Folge aggressiv in der Stadt unterwegs war, leiteten Polizeibeamte seine Festnahme ein. Dabei leistete er heftigen Widerstand und verletzte mehrere Polizisten.

Ein 43-jähriger Randalierer hielt am Mittwoch- und Donnerstagabend die Polizei in Karlsruhe in Atem. Wie die Polizei bekannt gibt, machte der Mann zum ersten Mal am Mittwoch gegen 17.40 Uhr am Europaplatz auf sich aufmerksam. Am Donnerstag rief er dann gegen 22 Uhr am Werderplatz die Ordnungshüter auf den Plan. In beiden Fällen geschah dies durch laute und aggressive Pöbeleien gegen Passanten, welche daraufhin jeweils die Polizei verständigten.

Diese sprachen Platzverweise gegen den 43-Jährigen aus, auf welche dieser mit weiteren Aggressionen reagierte. Am Donnerstag nahmen die Beamten ihn dann in Gewahrsam, wobei er sie beleidigte und heftigen Widerstand leistete. Dabei verletzte er mehrere Polizisten leicht. Am heutigen Nachmittag wird der Mann dem Haftrichter vorgeführt.