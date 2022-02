Sortiment wird erweitert

Nach Kündigung: Neues Ladengeschäft für „Minette“ in Karlsruhe gefunden

Kurz vor Weihnachten erhält Esther Laut die Kündigung für ihren Concept Store in der Amalienstraße. Dass sie so schnell eine neue Location finden würde, hat sie selbst überrascht. Der neue Laden wird fast doppelt so groß sein.