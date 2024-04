Hängepartie für Helfer

Mit Langstock und Rollstuhl: Freiwillige testen die Tücken des Stadtlebens in Karlsruhe

In Kitas und Schulen unterstützen Hunderte im freiwilligen Dienst Menschen mit Handicap. In Karlsruhe schlüpfen die meist jungen Leute einmal in die Rolle derjenigen, die sie sonst begleiten – aber wie lange gibt es das noch?