Brand bei Knettenbrech + Gurdulic im Karlsruher Rheinhafen

Große Rauchwolke über dem Rheinhafen: Ein Brand auf dem Gelände des Müllentsorgers Knettenbrech + Gurdulic hat am Montagnachmittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. 27 Kräfte der Berufs- und zwölf Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Daxlanden verhinderten nach Angaben der Branddirektion durch ihr schnelles Eingreifen ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzend gelagerten Wertstoffmüll. Auch eine Rettungswagenbesatzung war im Einsatz.

Aus noch ungeklärter Ursache waren drei Maschinen in Brand geraten, die zur Müll-Verarbeitung genutzt wurden. Betriebsstoffe gerieten nicht in Brand, berichtete Einsatzleiter Frank Humpfer. Im Nahbereich der Maschinen lagerten Sperrholz und andere leicht entflammbare Materialien. Das Unternehmen trennt auf dem Gelände Wertstoffe und lagert sie in unterschiedlichen Fraktionen.

Der Alarm ging um 15.49 Uhr bei der Feuerwehr Karlsruhe ein

Die Feuerwehr setzte bei der Bekämpfung des Feuers auch eine Drehleiter ein. Alarmiert wurde die Feuerwehr um 15.49 Uhr. Sieben Minuten später war sie vor Ort am Ende der Hansastraße. Um 17.11 Uhr hatten die Kräfte den Brand unter Kontrolle, wie es weiter hieß. In der Folge löschte die Feuerwehr noch nach.

Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens machte die Feuerwehr am Montagnachmittag noch keine Angaben. Die Firma Knettenbrech + Gurdulic entsorgt in Karlsruhe seit Jahresbeginn die Wertstofftonnen.