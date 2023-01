Küchenfenster aufgehebelt: Unbekannte brechen in Karlsruher Wohnung ein

Eine Erdgeschosswohnung in Karlsruhe-Mühlburg ist zwischen dem letzten Freitag und Montag das Ziel von Einbrechern gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in einem Wohnhaus in der Kaiserallee. Die Unbekannten hebelten das Küchenfenster der Wohnung auf, um in den Wohnbereich zu gelangen.

Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten ein Diebesgut im Wert von knapp 100 Euro. Der genaue Sachschaden sei bislang noch unbekannt, informierte die Polizei in der Mitteilung weiter.

Spuren sind gesichert

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Tatort. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.