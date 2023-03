Am Donnerstag

Unbekannte werfen Steine von Karlsruher Brücke? Polizei sucht Zeugen

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag unter der Brücke am Kurzheckweg in Karlsruhe gefahren, als ihre Windschutzscheibe plötzlich demoliert wurde. Sie vermutet, dass Unbekannte Steine auf die Fahrstrecke schmissen.