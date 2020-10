Verletzte Person nach Zimmerbrand

Nach einem Brand in der Rheinstraße im Karlsruher Stadtteil Mühlburg haben Rettungskräfte einen 50-Jährigen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht.

Mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation kam ein 50 Jahre alter Mann nach einem Zimmerbrand am Donnerstagmorgen in eine Klinik.

Gegen 05.20 Uhr wurde das Feuer in dem Ein-Zimmer-Appartment in einem Hinterhaus in der Rheinstraße entdeckt. Auslöser hierfür war nach Einschätzung der Polizei eine umgefallene Kerze. Durch das rasche Ausbreiten der Flammen musste der 50-Jährige sein Zimmer ohne Löschversuche verlassen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Zimmer bereits im Vollbrand, das Feuer konnte jedoch im Innen- und Außenbereich zügig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

