Großeinsatz

Das verheerende Feuer in der ehemaligen Disco A5 bei Bruchsal und seine Folgen

Gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum Donnerstag wurden die Flammen entdeckt. Das Gebäude der ehemaligen Disco A5 in Karlsdorf-Neuthard an der Autobahn wurde ein Raub der Flammen. Zuletzt war darin eine Event-Location untergebracht, in der unter anderem große Hochzeiten ausgericht wurden.