Umstellung der Wertstoff-Sammlung in Karlsruhe wäre rechtlich nicht zwingend

War Karlsruhe gesetzlich gezwungen, die Wertstoffsammlung in der bisherigen Form abzuschaffen? Nein: Das zeigt auch das Beispiel aus dem Landkreis, wo das System weiter bestehen wird. Woran es in der Stadt wirklich scheiterte.

Dass Bürgerinnen und Bürger in Karlsruhe in Zukunft nur noch Verpackungsabfälle, aber keine Bratpfannen, Bretter oder CDs mehr in der Wertstofftonne entsorgen sollen, erhitzt die Gemüter in der Stadt.

Der Karlsruher Gemeinderat hatte am 27. Juli die Umstellung der Wertstoffsammlung beschlossen: Sogenannte „stoffgleiche Nichtverpackungen“, die bislang in die Rote Tonne durften, müssen ab 2023 voraussichtlich selbst zum Wertstoffhof gefahren werden.

Viele Gemeinderatsmitglieder hatten nur zähneknirschend zugestimmt. Man würde gern das bisherige Sammelsystem beibehalten, so der Tenor, könne das aber nicht – weil eine bundesweite Änderung des Verpackungsgesetzes die Anpassung vorschreibe. Das ist allerdings nur zum Teil korrekt.