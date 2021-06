Nach Feuer in Kult-Pizzeria in der Karlsruher Südstadt fasst Polizei Mann mit Brandwunden

Das Feuer in der Südstadt, das in den Morgenstunden des Sonntags den Eingansbereich einer Pizzeria verwüstet hat, könnte vorsätzlich entfacht worden sein. Die Polizei findet Brandbeschleuniger und einen Mann mit Brandwunden.

Im Fall des Feuers, das in den Morgenstunden des Sonntags den Eingangsbereich der Pizzeria „Gigi“ in der Wilhelmstraße verwüstet hat, verdichten sich die Anzeichen für eine mögliche Brandstiftung.

Ersten Erkenntnissen der Kriminaltechnik zufolge wurde offenbar ein Brandbeschleuniger verwendet. Anwohner sprachen unmittelbar nach dem Geschehen von Benzingeruch, den sie im fraglichen Bereich wahrgenommen haben wollen.

Zeugen berichteten von zwei Personen, die fluchtartig das Haus verlassen haben sollen.

Polizei fasst Mann mit Brandwunden

Am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr ging der Polizei in Höhe des Kongresszentrums ein Mann ins Netz, der mit dem Feuer in der Wilhelmstraße zu tun haben könnte. Der 40-Jährige hatte starke Brandverletzungen, konnte aber nicht schlüssig erklären, was passiert war.

Rettungssanitäter brachten den Verdächtigen in ein Karlsruher Krankenhaus; aufgrund der Schwere seiner Brandverletzungen wurde er mittlerweile in eine Spezialklinik verlegt.

Die Kriminalpolizei ist jetzt mit weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen, insbesondere dem möglichen Motiv, befasst.

Gesprächsthema in der Südstadt

Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, sämtliche Bewohner konnten das Gebäude verlassen. Bei manchen von ihnen bestand zunächst Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung.

Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro, das Lokal musste geschlossen werden. Das Geschehen sorgte in der Südstadt für erhebliches Aufsehen.