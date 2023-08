Nächtliche Zugausfälle zwischen Karlsruhe, Wörth und Germersheim

Das Stellwerk in Wörth wird modernisiert. Wegen Restarbeiten kommt es bis 15. September zu Zugausfällen auf den Linien S5 und S51.

Zwischen dem 28. August und 15. September 2023 kommt es jeweils in den Abend- und Nachtstunden zu Zugausfällen und Einschränkungen bei den Stadtbahnlinien S5 und S51 zwischen Karlsruhe, Wörth und Germersheim.

Grund hierfür sind Restarbeiten der Deutschen Bahn-Tochter DB Netz AG am modernisierten elektronischen Stellwerk in Wörth sowie Bauarbeiten im Karlsruher Stadtteil Knielingen, wo die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in den Sommerferien umfangreich die Bahninfrastruktur modernisieren.

Bauarbeiten zwischen Karlsruhe und Wörth gliedern sich in vier Phasen

Die Arbeiten zwischen dem 28. August und 15. September gliedern sich in vier Phasen. Betroffen hiervon ist der Bahnverkehr der Linien S5 und S51 in den Abend- und Nachtstunden. Für die Fahrgäste wird auf den gesperrten Streckenabschnitten mit Bussen ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet.

Die SEV-Fahrpläne können auf der Homepage der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) unter avg.info eingesehen werden. Fahrgäste werden gebeten, auch die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen entlang der Strecke zu beachten und die deutlich längeren Fahrzeiten des SEV im Vergleich zu den Fahrzeiten auf der Schiene zu berücksichtigen.